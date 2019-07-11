А вот кому, похоже, не светит карьерный взлет, так это сыну Дэвиду и Виктории Бекхэм. Бруклина, который всерьез увлекается фотосъемкой, взяли на стажировку в известный журнал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Но в редакции тут же об этом пожалели. Наставником звездного юноши стал легендарный фэшн-фотограф Джон Ранкин Уоделл.

И как пишет таблоид Sun, мэтр, равно как и другие сотрудники, пришел в ужас от непрофессионализма Бекхэма-младшего.

Оказалось, что Бруклин не умеет правильно выставлять свет, включать вспышку и работать с простейшими настройками фотоаппарата. Он способен лишь нажать кнопку на камере.

А ведь сын футболиста даже ходил на специальные курсы в школе дизайна. Впрочем, быстро бросил учебу.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!