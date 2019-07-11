Сын Бекхэма шокировал коллег по работе своим непрофессионализмом - ВИДЕО
А вот кому, похоже, не светит карьерный взлет, так это сыну Дэвиду и Виктории Бекхэм. Бруклина, который всерьез увлекается фотосъемкой, взяли на стажировку в известный журнал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Но в редакции тут же об этом пожалели. Наставником звездного юноши стал легендарный фэшн-фотограф Джон Ранкин Уоделл.
И как пишет таблоид Sun, мэтр, равно как и другие сотрудники, пришел в ужас от непрофессионализма Бекхэма-младшего.
Оказалось, что Бруклин не умеет правильно выставлять свет, включать вспышку и работать с простейшими настройками фотоаппарата. Он способен лишь нажать кнопку на камере.
А ведь сын футболиста даже ходил на специальные курсы в школе дизайна. Впрочем, быстро бросил учебу.
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