Роберто Эскобар, младший брат колумбийского наркобарона Пабло Эскобара (1949-1993 годы), собирается подать в суд на американского инженера и предпринимателя Илона Маска из-за предполагаемой кражи идеи и конструкции газовой горелки, стилизованной под боевой огнемет. Об этом в четверг сообщил американский портал Ти-эм-зи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Колумбиец утверждает, что идея пропанового "огнемета" была украдена у него в 2017 году, когда один из сотрудников Маска посетил семейные владения Эскобаров.

Принадлежащая Маску The Boring Company запустила производство газовых горелок под названием Not A Flamethrower ("Не огнемет") в январе 2018 года. Собственная линия пропановых горелок Роберто Эскобара поступила в продажу несколько месяцев назад.

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