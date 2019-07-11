Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. баррелей в сутки. При этом соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Объем добычи 14 странами ОПЕК в июне составил 29,83 млн баррелей в сутки, что на 68 тыс. баррелей ниже уровня мая.

К октябрю 2018 года, принятому за базовый в соглашении ОПЕК+, участвующие в сделке страны ОПЕК (Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сделки) снизили общую добычу на 991 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, в июне их совокупная суточная добыча составила 25,758 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре. По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Следовательно, в июне обязательства были исполнены на 122%. В мае этот показатель составлял 143%.

При этом добыча Саудовской Аравии, несмотря на рост в июне, все равно оставалась ниже 10 млн баррелей в сутки. Квота королевства по сокращению добычи нефти на 322 тыс. баррелей в сутки, предусмотренная в соглашении, соблюдается.

Добыча Ирана, находящегося под санкциями США, в июне снизилась на 142 тыс. баррелей - до 2,22 млн баррелей в сутки.

Россия и другие страны ОПЕК+ на встрече в начале июля продлили действие соглашения о сокращении добычи еще на девять месяцев - до конца марта 2020 года, согласно которому они должны сократить добычу совокупно на 1,2 млн б/ с к уровню октября 2018 года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!