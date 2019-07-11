Жители Бостона засняли на видео, как во время грозы молния ударила в мачту парусного судна, пришвартованного в местном яхт-клубе, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

Сразу после удара часть паруса и державших его тросов загорелись. На какое-то время огонь охватил палубу корабля, но вскоре потух под проливным дождем.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!