https://news.day.az/world/1137061.html Удар молнии уничтожил дорогую яхту - ВИДЕО
Удар молнии уничтожил дорогую яхту - ВИДЕО
Жители Бостона засняли на видео, как во время грозы молния ударила в мачту парусного судна, пришвартованного в местном яхт-клубе, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
Сразу после удара часть паруса и державших его тросов загорелись. На какое-то время огонь охватил палубу корабля, но вскоре потух под проливным дождем.
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