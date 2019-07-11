Британия обеспокоена инцидентом с танкером в Персидском заливе, заявил официальный представитель канцелярии правительства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

"Мы обеспокоены этими действиями и продолжаем призывать иранские власти к деэскалации ситуации в регионе. Мы поддерживаем долгосрочное присутствие в заливе. Мы постоянно отслеживаем ситуацию с безопасностью и намерены поддерживать свободу навигации в соответствии с международным правом", - сказал журналистам представитель правительства.

По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат ВМС Великобритании Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), в свою очередь, также отвергли, что иранские военные корабли пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!