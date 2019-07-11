В аэропорту Стамбула в Турции произошел курьезный инцидент во время посадки на рейс. Одна из пассажирок попыталась попасть в самолет по багажной ленте. Инцидент был снят на видео и опубликован в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

В ролике показано, как женщина зашла за стойку регистрации и попыталась проехать до самолета на багажной ленте. Изначально она пыталась удержаться на ногах, но затем упала.

Работники аэропорта не сразу поняли, что она пыталась сделать. Однако уже через секунду один из них выключил ленту.

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