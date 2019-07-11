Власти Саудовской Аравии в этом году планируют ослабить ограничения для женщин на поездки заграницу, что позволит им покидать территорию королевства без разрешения мужчины-опекуна (мужа или родственника-мужчины), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, планируемые действия предусматривают отмену законов об опекунстве, касающихся поездок для мужчин и женщин старше 18 лет, что позволит им покинуть Саудовскую Аравию без согласия отвечающего за них члена семьи мужского пола. Газета отмечает, что власти королевства в этом году поручили правительственному комитету пересмотреть законы об опекунстве. Источник WSJ заявил, что в результате работы комитета ограничения на поездки могут быть изменены в этом году. Он также отметил, что указание об этом пришло "сверху".

"Без всякого сомнения, руководство, правительство и народ хотят видеть изменения этой системы, - заявил в свою очередь знакомый с планом член королевской семьи Саудовской Аравии, - Нынешняя дискуссия ведется о том, как сделать это как можно скорее, не вызывая суеты".

В Саудовской Аравии в настоящее время женщинам любого возраста и мужчинам, не достигшим 21 года, требуется разрешение опекуна для поездок за рубеж. Как отмечает WSJ, предоставление женщинам возможности свободно перемещаться за границу королевства будет отходом от системы опекунства, укоренившейся в Саудовской Аравии.

Как указывает издание, движение к переменам в этой области последовало после того, как внимание мировой общественности привлекли случаи, когда ряд молодых саудовских женщин покинули страну и запросили убежища, жалуясь на законы и обычаи королевства. Правозащитные организации, пишет газета, утверждают, что "законы об опеке превращают женщин в подданных второго сорта", лишают их основных прав человека и социальных прав и допускают жестокое обращение с ними.

Руководство Саудовской Аравии в последние годы сделало ряд шагов, символизирующих либерализацию общественной жизни и большую степень открытости страны. Так, в апреле 2018 года в королевстве открылся первый за 40 лет кинотеатр, а в июне был снят запрет для женщин на вождение автомобиля.

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