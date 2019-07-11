Автобус, в котором находились 30 человек, в четверг попал под камнепад на скоростной трассе в китайской юго-западной провинции Сычуань, в результате инцидента погибли восемь человек, еще 16 пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении отдела пропаганды Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

Инцидент произошел в четверг в 14.05 по местному времени, когда автобус с 28 пассажирами и двумя водителями ехал в город Чэнду из уезда Сунгчу.

На место оперативно прибыла группа спасателей, пожарных и медиков. Тем не менее, жертв избежать не удалось. Первоначально сообщалось о четырех погибших и четверых пропавших без вести, однако в ходе поисковой операции спасатели обнаружили четырех пропавших под каменной глыбой, их травмы были несовместимы с жизнью.

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