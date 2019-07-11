Одиннадцать человек пострадали в результате подрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Камышлы на северо-востоке страны в четверг. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В результате взрыва в районе эль-Вуста в городе Камышлы пострадали 11 человек, повреждены несколько автомобилей", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее агентство SANA сообщило, что заминированный автомобиль взорвался около церкви в центре города Камышлы.



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