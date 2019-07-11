Прокурор республики во французском Реймсе Матье Буррет объявил об открытии "дела по установлению причин смерти" Венсана Ламбера, который скончался в четверг, через девять дней после отключения систем жизнеобеспечения. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ламбер с 2008 года находился в вегетативном состоянии после серьезного ДТП. Он скончался в четверг около 08.30 по местному времени.

Как сообщает телеканал, французские власти открыли дело, чтобы исследовать причины смерти Ламбера. Уточняется, что речь не идет о расследовании убийства. По словам прокурора, "аргументы не были достаточными, чтобы открыть уголовное дело".

"Аутопсия будет проводиться в судебно-медицинском институте Парижа, начиная с завтрашнего утра", - заявил прокурор.

Ламбер стал инвалидом в 2008 году в результате автомобильной катастрофы. Мужчина полностью потерял возможность двигаться и общаться с окружающим миром. Согласно действующему во Франции закону "О праве на смерть", супруга Ламбера Рашель и несколько родственников обратились к медикам с просьбой прекратить искусственное поддержание жизни, назвав это "последней данью любви".

После долгих прений консилиума врачей и судебных разбирательств разрешение на эвтаназию было утверждено Государственным советом Франции, однако родители Ламбера не согласились с предлагаемой мерой в силу ряда причин, в том числе религиозных. Юридические разбирательства родных Ламбера - его родителей с одной стороны и супруги с другой - дошли до европейского уровня: летом 2015 года ЕСПЧ подтвердил решение Государственного совета Франции об эвтаназии для Ламбера.

Проблема Ламбера вызвала во Франции широкий общественный резонанс. 20 мая медики уже приступали к процедуре эвтаназии, однако на следующий день апелляционный суд по ходатайству родителей потребовал возобновить уход за больным. Новое отключение систем жизнеобеспечения Ламбера началось 2 июля.



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