В американском штате Джорджия из инкассаторской машины выпали деньги и разлетелись по дороге. Видео, снятое очевидцем, опубликовал информационный портал UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел во вторник, 9 июля, на магистрали I-285 недалеко от города Атланты. У автомобиля случайно открылась боковая дверь, и из него вылетело огромное количество купюр. На кадрах видно, как проезжающие мимо водители паркуются на обочине и собирают с асфальта банкноты.

Полиция города Данвуди предупредила воришек, что выпавшие деньги необходимо доставить в участок. В противном случае следователи проверят номерные знаки машин, попавших на видео, и привлекут водителей к ответственности.

"Мы понимаем какое это сильное искушение, - написали полицейские в официальной группе Facebook. - Тем не менее это воровство, и деньги нужно вернуть. Надеемся, небольшой "денежный шторм" не создал аварийные ситуации на дороге". По предварительным данным, инкассаторы потеряли около 175 тысяч долларов.

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