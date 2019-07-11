Стали известны слова канцлера Германии Ангелы Меркель во время последнего приступа дрожи.

Об этом радиостанции Antenne Bayern рассказала специалист по чтению по губам Джудит Хартер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее мнению, глава государства повторяла фразу "я справлюсь".

Третий приступ дрожи случился с Меркель 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине, когда они на улице следили за приветственной церемонией. Позднее она заявила, что чувствует себя отлично и готова работать.

Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда политик объяснила свое состояние обезвоживанием. Второй раз подобное произошло 27 июня - во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Тогда она отказалась от поднесенного стакана воды.

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