Два человека предприняли попытку пробраться на территорию исследовательского центра с ядерным реактором "Вальеситос" под Сан-Франциско в штате Калифорния.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по ядерному регулированию США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, данный центр является атомным объектом закрытого режима, и на нем используется высокообогащенный уран.

Уточняется, что двое человек перелезли через ограждение, однако попытались убежать, когда к ним начали приближаться охранники.

Однако им не удалось перелезть через второе ограждение и войти в какое-либо здание. Вскоре они были задержаны охраной.

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