Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei никогда не получала от кого-либо требований заниматься сбором разведывательных данных. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу на пресс-конференции в Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун) заявил председатель правления компании Лян Хуа (также известен как Ховард Лян).

"При работе в каждой стране мы ведем бизнес в соответствии с местным законодательством. Мы никогда не получали каких-либо требований заниматься сбором разведданных", - приводит его слова электронный портал "Тэнсюнь синьвэн".

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