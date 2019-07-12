Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть - ВИДЕО
Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Видео было снято для фильма National Geographic, который рассказывает о каннибализме акул, сообщает Daily Mail.
Профессор Марк Микан из Австралийского института морских наук рассказал, что все акулы поедают друг друга.
"Это не просто акула-изгой, нападающая на своих сородичей. Много разных акул ведут себя подобным образом", - подчеркнул он.
Отметим, что большие белые акулы - одни из опаснейших хищников на Земле. Кстати, из всех акул именно их нападения на людей происходят чаще всего.
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