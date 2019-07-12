В Турции горят 350 гектаров леса в туристической зоне

Пожарные службы борются с возгоранием, произошедшем в лесном массиве возле города Фетхие на юго-западе Турции, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Известно, что пламя распространилось до популярного туристического района Геджек, который является одним из центров пляжного отдыха в стране.

К тушению подключили не только пожарные машины, но и вертолеты, которые сбрасывают воду сверху.

По данным турецкого министерства сельского и лесного хозяйства, сейчас огнем охвачены 350 гектаров леса. Сообщается, что масштабный пожар спровоцировали сильный ветер и зной.

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