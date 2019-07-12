Тегеран призывает Лондон как можно скорее отменить инициированное властями Гибралтара (заморской территории Великобритании на побережье Пиренейского полуострова) задержание танкера, перевозившего иранскую нефть. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы все также настаиваем, что необходимо как можно быстрее освободить танкер, поскольку этот шаг в интересах всех сторон", - приводит агентство IRNA слова Мусави. Он добавил, что в противном случае "Великобритания рискует быть втянутой в опасную игру".

По словам представителя МИД, "документы говорят о том, что, вопреки заявлениям Лондона о законности задержания, подобные действия не оправданы с правовой точки зрения". "Важным обстоятельством является тот факт, что, по словам представителя Испании, задержание британской стороной танкера было произведено по запросу США".

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