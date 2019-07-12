Празднование победы футбольной сборной Алжира вылилось в Париже и ряде других городов Франции в массовые беспорядки. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу радиостанция France Info.

Согласно ее данным, хулиганы разграбили три магазина в центре города.

Вечером в четверг после победы над командой Кот-д"Ивуара сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций. Несколько тысяч человек собрались на Елисейских Полях в Париже отпраздновать это событие. К полуночи празднование переросло в погромы.

На находящейся поблизости от Елисейских Полей авеню де ла Гранд Арме хулиганы атаковали три магазина, торгующих мотоциклами. Нападавшие выбили витрины и не только угнали дорогостоящие мотоциклы, но и унесли мотоциклетные шлемы, экипировку, запасные детали. Полицию, прибывшую на место происшествия, атаковала толпа, в стражей порядка бросали камни.

Сотрудникам полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать погромщиков. Основные стычки продолжались у центральной площади Шарля де Голля. По данным телеканала BFM, есть задержанные. Согласно предварительным сведениям, в районе Елисейских Полей разбиты витрины нескольких магазинов.

В Марселе в районе Старого порта в ночь на пятницу также собрались не менее 7 тыс. болельщиков. Празднование победы алжирской сборной там тоже вскоре переросло в стычки с полицией, которой пришлось использовать гранаты со слезоточивым газом.

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