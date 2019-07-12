Правительство Китая выступает против любых односторонних санкций и намерено принять меры для защиты национальных интересов страны при торговле с Ираном. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в пятницу на брифинге прокомментировал публикации в СМИ о проработке Вашингтоном санкций в отношении китайских предприятий за закупки иранской нефти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай ведет обычное торговое взаимодействие с международным сообществом, в том числе с Ираном, которое соответствуют международному праву", - указал он. "Выступаем против экстерриториальной юрисдикции и односторонних санкций. Мы примем меры для отстаивания и защиты своих законных прав и интересов", - резюмировал дипломат.

Ранее газета Politico со ссылкой на собственные источники сообщила, что представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию в вопросе о том, что импорт Китаем в июне более 1 млн баррелей нефти из Ирана являлся нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, однако пока думают над тем, какой ответ на это может дать Вашингтон. При этом "ястребы" в американской администрации активно призывают к введению санкций против китайских компаний, приобретающих иранскую нефть.

22 апреля президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать вывод ряда стран из-под нефтяных санкций против Ирана.

Санкции против Тегерана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако администрация США на полгода вывела из-под действия этих ограничений восемь стран и территорий: Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.

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