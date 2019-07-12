Арестанты исправительного учреждения, находящегося в городе Флоренсио Варела (провинция Буэнос-Айрес, Аргентина), решившие совершить побег, два дня рыли тоннель в неправильном направлении, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Заговор о побеге из тюрьмы закончился полным провалом для группы заключенных, после того, как их тоннель привел к тому месту, где располагалось пенитенциарное (уголовно-исполнительное) подразделение со служебными собаками.

Аргентинские узники, коротающие свой тюремный досуг в столярной мастерской, хорошо подготовились к побегу и, используя казённые инструменты, на протяжении двух суток рыли себе путь к свободе.

По информации местных СМИ, заключённые маскировали свой лаз досками и опилками. Тем не менее служебные собаки учуяли проведение подземных работ на раннем этапе и сотрудники изолятора, зная о коварном плане арестантов, не стали препятствовать осуществлению их мечты.

В итоге попытка побега была предотвращена и семерым заключённым, участвовавшим в рытье 2-метрового тоннеля добавили сроки и перевели в разные тюрьмы.

Осуждённые содержались в исправительном учреждении строгого режима вместе с 1540 арестантами и отбывали наказание за ограбление. Семерых участников неудавшегося побега должны были освободить в 2021 - 2022 гг.

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