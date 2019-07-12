Жители Парижа этой ночью лишились сна - центр французской столицы разгромлен и завален горами мусора. Настоящее побоище устроили футбольные фанаты сборной Алжира, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пока на Елисейских полях разрывались петарды и дымовые шашки, толпа хулиганов крушила местные магазины. В том числе и стройматериалов, оттуда они вынесли молотки и бензопилы, которыми вооружились участники акции.

Болельщики угомонились лишь после того, как вмешалась полиция. Толпу разогнали, нескольких нарушителей забрали в участок.

А это уже кадры из Братиславы. Там тоже развернулись уличные сражения, но уже между фанатами сразу трех клубов. Массовую драку устроили рядом с кафе в центре города.

В ход шли бутылки, кружки и даже стулья. Которые летели не только в соперников, но и в окна соседних домов. В итоге задержаны более ста человек. Еще восемь в больницах с тяжелыми травмами.

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