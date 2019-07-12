Каскадёр Джейк Поданн пережил падение в салоне автомобиля, исполняя рискованный трюк на зрелищном мероприятии Eve of Destruction (Канун разрушений), организованном 6 июля в городе Виктория (провинция Британская Колумбия, Канада).

Канадский гонщик, управляя автомобилем Ford Crown Victoria, не смог перелететь через четыре, стоящие друг на друге легковушки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Седан, двигавшийся со скоростью около ста километров в час, взмыл с рампы и врезался в кучу автомобилей на глазах у шокированных зрителей.

Сотрудники службы безопасности помогли каскадёру, не получившему серьёзных травм, выбраться из салона искорёженного автомобиля.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!