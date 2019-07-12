https://news.day.az/world/1137429.html Выросшим в 90-е посвящается: 30 лет жизни аниматора за 30 секунд - ВИДЕО
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Выросшим в 90-е посвящается: 30 лет жизни аниматора за 30 секунд - ВИДЕО
Российский аниматор Алексей Семёнов, известный в Сети как Lazy Square, несколько лет назад нарисовал 30-секундный мультфильм о своей жизни под названием "30 потраченных впустую лет". Получилась крутейшая ностальгическая машина времени, переносящая в эпоху детства и юности тех, кто вырос в 90-е, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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