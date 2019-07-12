Российский аниматор Алексей Семёнов, известный в Сети как Lazy Square, несколько лет назад нарисовал 30-секундный мультфильм о своей жизни под названием "30 потраченных впустую лет". Получилась крутейшая ностальгическая машина времени, переносящая в эпоху детства и юности тех, кто вырос в 90-е, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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