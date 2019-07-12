В китайской провинции Аньхой шимпанзе попытался сбежать из зоопарка с помощью бамбукового дерева, но его поймала полиция. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

12-летний шимпанзе по кличке Ян Ян (Yang Yang) решил устроить побег из своего вольера. По словам полицейских, сообразительное животное воспользовалось упавшим после дождя бамбуковым деревом и вскарабкалось на одно из зданий. На кадрах видно, как шимпанзе сидит на крыше в окружении полицейских.

Они пытались заманить его обратно в клетку с помощью различных угощений, однако животное не поддалось. Через некоторое время в шимпанзе выстрелили дротиком с транквилизатором и вернули обратно в клетку, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Сообщается, что никто не пострадал, однако посетителей пришлось эвакуировать и закрыть зоопарк до конца дня. Один из сотрудников отметил, что Ян Ян сообразительное животное, которое всегда откликалось на различные просьбы смотрителей.

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