Президент США Дональд Трамп считает возможным вариант, при котором Федеральная резервная система (ФРС) примет решение снизить ключевую ставку после цикла ужесточения денежно-кредитной политики, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"У нас есть кое-кто, кому нравится повышать ставки", - сказал Трамп на встрече в Белом доме, имея в виду председателя ФРС Джерома Пауэлла. "Теперь же, я думаю, он может передумать, но посмотрим", - добавил глава Белого дома.



Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее укрепил ожидания снижения ставки на следующем заседании ФРС, заявив, что более слабая, чем ожидалось, инфляция и риски глобальной торговли и мирового экономического роста укрепили доводы в пользу несколько более мягкой политики.



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