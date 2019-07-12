Президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на биткоин и производные от него криптовалюты. В своем твиттере политик рассказал, что он "не поклонник" цифровых монет, поскольку их "стоимость очень нестабильна и берется с потолка", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В серии записей Трамп выразил мнение, что недавно анонсированная Facebook виртуальная валюта Libra "будет занимать низкое положение и иметь невысокую благонадежность", а фирме Марка Цукерберга следует получить банковскую лицензию, чтобы она могла регулироваться как любое другое финансовое учреждение.

"В США у нас есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, стабильная и надежная, - написал американский лидер. - Безусловно, это самая доминирующая в мире валюта, и она всегда будет оставаться таковой. Называется она доллар США".

Почему Трамп решил высказаться о криптовалютах именно сейчас, непонятно. Как пишет The Verge, накануне в Белом доме прошли обсуждения, посвященные особенностям распространения информации в соцсетях с участием представителей ведущих консервативных организаций. Крупные IT-компании, такие как Twitter и Facebook, на мероприятие приглашены не были. Вероятно, как раз на этой встрече и были затронуты темы биткоина и Libra.

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