Второй военно-транспортный самолет ВКС РФ с партией полкового комплекта С-400 "Триумф" на борту вылетит в ближайшее время в Турцию. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС в пятницу военно-дипломатический источник.

"В Турцию вылетел военно-транспортный самолет Воздушно-космических сил России с первой партией полкового комплекта С-400. В ближайшее время в эту страну вылетит еще один самолет - со второй партией техники и оборудования. Третья часть поставки - более 120 зенитных управляемых ракет различных типов - будет отправлена позднее, ориентировочно в конце лета, морским транспортом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полковой комплект С-400 для Турции к настоящему времени "полностью изготовлен".

Источник также рассказал, что турецкие военные, которые будут эксплуатировать С-400, прибудут в Россию для обучения в июле-августе.

"В мае-июне в российском учебном центре прошли обучение около 20 турецких военнослужащих, которые по завершении подготовки вернулись на родину и будут принимать "Триумф". В июле-августе в тот же учебный центр прибудут еще около 80 военных из Турции, которые будут обучаться эксплуатации и боевому применению С-400", - сказал собеседник агентства.

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