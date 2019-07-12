Взрыв произошел в отеле в сомалийском городе Кисмайо, за ним последовало вооруженное нападение, сообщает местное издание Garowe Online, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вооруженное нападение продолжается после взрыва в фешенебельном отеле в Кисмайо, портовом городе примерно в 500 километрах к югу от Могадишо", - говорится в сообщении издания в Twitter.

Добавляется, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" заявила об ответственности за атаку.