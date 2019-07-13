Сейчас в Сети все обсуждают пример невероятной гибкости и выдержки, который показала жительница Челябинской области России, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пожилая женщина выпала из окна четвертого этажа, но при этом успела зацепиться ногой за подоконник, да так крепко, что смогла продержаться в таком положении целых 20 минут.

А в это время развернулась масштабная спасательная операция: внизу уже даже растянули тент. Один из спасателей по лестнице добрался до повисшей пенсионерки, и пока его коллега пытался вскрыть дверь квартиры, очень крепко держал ее за ногу, пока все вместе не затащили обратно в окно.

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