Российский самолет с новой партией элементов для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 приземлился в субботу на турецкой авиабазе Мюртед в провинции Анкара. Об этом сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министерство национальной обороны Турции пока эту информацию не подтвердило.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным турецкого оборонного ведомства, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. В Управлении оборонной промышленности Турции также заявили, что "поставки других элементов продолжатся в ближайшее время".

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

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