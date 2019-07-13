В американском штате Нью-Джерси домашняя собака выгнала со двора соседского дома дикого медведя. Хозяин участка опубликовал запись с камеры видеонаблюдения на своей странице в Facebook в среду, 10 июля, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"В следующий раз, как увижу собаку моих соседей, накормлю ее стейком. Он отличный пес и часто забегает к нам, чтобы приглядеть за детьми. А сейчас он позаботился об их безопасности", - написал Марк Стинциано (Mark Stinziano), сопроводив пост видеозаписью.

На кадрах видно, как медведь темного окраса встает на задние лапы и снимает кормушку для птиц во дворе жилого дома. Затем животное принимается есть упавшие на землю зерна. На последних секундах видео на зверя набрасывается домашний пес по кличке Райли (Riley) и бесстрашно прогоняет непрошеного гостя. Медведь не сопротивляется и быстро покидает участок.

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