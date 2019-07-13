https://news.day.az/world/1137673.html В Афганистане несколько человек атаковали гостиницу
В Афганистане несколько человек атаковали гостиницу
Несколько человек атаковали гостиницу в городе Калайи-Нау на западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным министерства, нападение произошло в 12.40 по местному времени. Отмечается, что службы безопасности оказывают сопротивление боевикам.
Данные о жертвах и пострадавших пока не приводятся.
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