https://news.day.az/world/1137676.html Центр Парижа засадят лесами
Центр Парижа засадят лесами
Власти Парижа приняли решение сделать центр города более зеленым, а также попытаться поменять экологическую обстановку в мегаполисе. В ближайших планах - засадить центр Парижа "городскими лесами", которые будут помогать противостоять смене климата. Такие маленькие леса появятся вокруг Лионского вокзала, около здания Оперы и вдоль берегов Сены, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Это, считает мэр французской столицы Анн Идальго, поможет снизить температуру воздуха и будет бороться с выбросами CO2.
В создании плана будут принимать участие специалисты ЮНЕСКО - необходимо, чтобы леса не загораживали вид и не вредили памятникам архитектуры.
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