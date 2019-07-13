Отмечается, что стихийное бедствие затронуло на данный момент уже 21 из 33 округов этого штата. Официальные лица сообщили телеканалу, что более 7 тысяч человек были эвакуированы в 68 лагерей для оказания помощи на всей территории Ассама. Также вода затопила свыше 27 тысяч гектаров обрабатываемой земли в штате, в том числе и районы, где растет чай.