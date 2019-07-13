https://news.day.az/world/1137686.html В Индии более 800 тысяч человек оказались в зоне затопления из-за дождей
В Индии более 800 тысяч человек оказались в зоне затопления из-за дождей
Более 800 тысяч человек пострадали, шестеро погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за наводнений, вызванных продолжающимися с конца прошедшей недели грозовыми ливнями, сообщает местный телеканал NDTV.
Ранее со ссылкой на ТВ сообщалось, что свыше 400 тысяч оказались в зоне затопления в штате Ассам, трое погибли и несколько десятков местных жителей пропали без вести. Из-за непрекращающихся дождей уровень воды в реках приблизился к рекордным отметкам. Синоптики предупреждали, что обильные осадки будут продолжаться в Ассаме еще как минимум два дня, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что стихийное бедствие затронуло на данный момент уже 21 из 33 округов этого штата. Официальные лица сообщили телеканалу, что более 7 тысяч человек были эвакуированы в 68 лагерей для оказания помощи на всей территории Ассама. Также вода затопила свыше 27 тысяч гектаров обрабатываемой земли в штате, в том числе и районы, где растет чай.
Согласно данным управления по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам, в наибольшей степени наводнение затронуло округ Барпета, где более 85 тысяч человек ищут убежище.
По словам официальных лиц, вода также проникла в национальный парк Казиранга, где обитает находящийся под угрозой исчезновения редкий однорогий носорог. Животные были вынуждены укрыться на специальных платформах, построенных для их безопасности на время наводнения. Рядом с парком ввели ограничение скорости.
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