Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола", - сказал он.

В этот список попали пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и другое. К примеру, если эти продукты предлагались гостям с утра, но не были использованы, их могут поставить на стол во время обеда или ужина.

При этом отели придерживаются строгого правила: никогда не выставлять на стол остатки еды с тарелок посетителей - такие продукты сразу выкидывают в мусорное ведро. Кроме того, гостям не предлагают блюда, не выдерживающие долгого хранения. Айык отметил, что в турецких отелях существуют жесткие правила хранения и использования продуктов, поэтому отравиться в них никто не может.

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