Автопроизводитель Volkswagen отзывает с китайского рынка более 57,2 тыс. импортных автомобилей марки Porsche из-за выявленного дефекта в коробке передач.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство Синьхуа, передает Day.Az.

Оно ссылается на Государственное управление по регулированию рынка КНР, которое отмечает, что брак был обнаружен примерно у 11,5 тыс. автомобилей Porsche Cayenne 2008-2010 годов выпуска и свыше 45,6 тыс. Porsche Panamera, сошедших с конвейера в 2009-2016 годах. Неисправность вызвана нарушением работы фиксирующей втулки, из-за чего водитель может столкнуться с проблемой при переключении передач. В связи с этим возникает опасность ДТП.

Владельцы всех подпадающих под отзыв автомобилей в ближайшее время могут посетить дилерские центры производителя в Китае для диагностики и бесплатного ремонта.

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