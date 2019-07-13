На базе Циньлин по разведению больших панд в провинции Шэньси (Северо-Западный Китай) на свет появилась пара разнополых панд-близнецов, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на китайские СМИ.

Как сообщается, содержащаяся в неволе 19-летняя самка Чжу Чжу родила двойню. Медвежонок-самец родился в 12:52 10 июля и весит 122 грамма, а его сестра - в 13:28 того же дня, ее вес составляет 170 граммов, передает Day.Az.

В мае Чжу Чжу прошла процедуру искусственного оплодотворения, и срок ее беременности составил 105 дней.

В настоящее время на территории провинции Шэньси обитают 345 диких больших панд, составляя 18,5 процента от общего количества больших панд в Китае. Площадь ареала обитания бамбуковых медведей в провинции Шэньси составляет 360,6 тысячи гектаров, а площадь потенциального ареала обитания достигает 244,6 тысячи гектаров.

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