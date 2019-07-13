В аэропорту "Киев" (бывший "Жуляны") украинской столицы аварийно приземлился самолет белорусской авиакомпании Belavia. Об этом сообщает "Страна.ua", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По предварительным данным, у самолета подломились стойки шасси, в результате он прополз на брюхе по взлетно-посадочной полосе и по земле за ее пределами. На борту лайнера находилось 139 пассажиров и членов экипажа, никто из них не пострадал. Один из пассажиров опубликовал видео с места аварии, а также рассказал о ней в социальных сетях. По словам очевидца, службы аэропорта оперативно отреагировали на чрезвычайное происшествие.

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