Жительница Москвы "заминировала" вокзал в Липецке ради того, чтобы попасть в тюрьму. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации канала, незадолго до произошедшего женщина вышла из колонии, на протяжении нескольких месяцев она жила в столице, потом переехала в Воронеж, а затем отправилась в Липецк.

Отмечается, что на воле 49-летней женщине "было некомфортно". "У нее не было ни семьи, ни друзей, а из-за судимости и возраста никто не хотел брать ее на работу. Тогда она решила вернуться "домой"", - говорится в записи.

Изначально женщина напрямую обратилась со своей просьбой к сотрудникам правоохранительных органов, однако они не восприняли ее предложение всерьез. В результате москвичка совершила ложный звонок в полицию и сообщила о минировании липецкого вокзала, после чего ее задержали.

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