Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана внутри страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на подписанный им меморандум.

В документе глава государства заявил, что не согласен с выводами Минторга США о том, что импорт урана из-за рубежа угрожает национальной безопасности. Трамп указал, что они вызывают "значительную обеспокоенность" и требуют более глубокого изучения вопроса. По его словам, в настоящий момент "необходим более полный анализ аспектов национальной безопасности применительно ко всей цепи поставок ядерного топлива".

По данным на 2017 год, доля произведенного внутри страны урана в топливе для гражданских ядерных реакторов составляла 7 процентов. Остальная его часть поставляется из Канады, Австралии, Казахстана и России.

В июле 2018 года Минторг США начал расследование после того, как компании Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. призвали правительство установить лимит на количество урана, поставляемого в США из-за границы.

Компании пожаловались, что в 2017 году производство урана в США упало до исторических минимумов. Производство закиси-окиси урана в Соединенных Штатах в 2017 году сократилось на 38 процентов - до 816 тонн, причиной стали закупки этого сырья у иностранных компаний. В качестве меры поддержки отрасли компании предложили ввести квоту, которая зарезервирует 25 процентов для американских производителей, а также обязать энергокомпании и агентства покупать американский уран.

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