https://news.day.az/world/1137721.html В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия - увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Военная база "Зона 51" в американском штате Невада долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.
"Мы все встретимся у туристического места Alien Center Зоны 51 и скоординируем наш вход", - пишут организаторы. На данный момент более 600 тысяч человек заявили, что примут участие в мероприятии, и ещё 592 тысячи проявили к нему интерес. Мероприятие запланировано на 20 сентября.
Организаторы также предлагают участникам бежать "как Наруто, чтобы опередить пули", следуя уникальному стилю главного героя японского аниме "Наруто", который бегал с отведенными назад руками и опущенной головой.
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