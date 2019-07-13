Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия - увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Военная база "Зона 51" в американском штате Невада долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.