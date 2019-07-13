Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета. Об этом сообщает "Комсомольская правда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В транспортное управление Кипра поступила информация об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна. Основанием для беспокойства властей стало анонимное сообщение о заложенном в самолете взрывном устройстве, полученное местной полицией.
Пассажиров, которые уже успели сесть в самолет, и экипаж попросили покинуть воздушное судно. Его проверяют кипрские спецслужбы. Полиция ищет человека, анонимно сообщившего о бомбе.
Люди находятся в аэропорту в ожидании информации об обратном рейсе. На электронном табло аэропорта Пулково прибытие самолета из Ларнаки ожидается в 20:00 часов по местному времени.
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