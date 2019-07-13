Тропический шторм Барри набрал силу урагана и в ближайшие часы может достичь берегов американского штата Луизиана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Барри набрал силу урагана и движется по направлению к берегам Луизианы", - следует из опубликованного сообщения. В штате ожидаются ураганные ветры и наводнения.

По данным New York Times, "более 62 тысяч человек находится без электричества".

Авиалинии уже отменяют рейсы в Новый Орлеан. В течение нескольких часов в штате Луизиана ожидают ураганные ветры и наводнения.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана накануне тропического шторма Барри.

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