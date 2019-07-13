Десять человек погибли, 24 пострадали в ДТП с автобусом на юге Пакистана, сообщает телеканал Samaa, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу днем в округе Сангхар рядом с городом Шахпур-Чакар (Shahpur Chakar).

Едущий на полной скорости автобус врезался в рикшу на дороге.

Среди жертв пять женщин, трое детей и двое мужчин. Раненых доставили в местную больницу.

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