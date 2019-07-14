Около 670 тыс. пользователей Facebook заявили о желании принять участие в мероприятии "Штурм "Зоны 51". Они не смогут остановить всех нас".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, речь идет о военной базе в штате Невада, на которой проводились испытания самолетов нового поколения. Часть информации о "Зоне 51" была рассекречена летом 2013 года. В частности, в рассекреченных данных приводились подробности проектов по созданию разведывательных самолетов Lockheed U-2 и A-12. Однако, согласно теориям заговора, на базе скрывают потерпевшие крушение инопланетные летающие корабли и тела пришельцев.

Штурм базы назначен на 20 сентября 2019 года. Участникам мероприятия предлагается встретиться у туристического центра, посвященного "Зоне 51", и согласовать дальнейшие действия. "Если мы будем бежать как Наруто (герой одноименных манги и аниме), то мы сможем двигаться быстрее пуль. Давайте увидим инопланетян", - указано в описании встречи.

Издание Vox уточняет, что мероприятие было создано в начале июля сообществом S**tposting cuz im in shambles в Facebook и стримером SmyleeKun в качестве шутки.

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