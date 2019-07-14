В 2012 году Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой бёрек, длина которого составила 2023 метра.

"Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту (Владимиру. - Прим. ред.) Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог. Все посетители ресторана, узнав, что это наш ответ на начало поставок ЗРК С-400, с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию, и мой пирог", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники компании-перевозчика, которые были вызваны для отправки пирога в Москву, были поражены подобным адресом и именем адресата.

"Они сначала не поверили, а потом сказали, что на их памяти такое происходит впервые. Они даже предложили особую упаковку для такой посылки", - сказал турецкий кондитер.

Аджар выразил уверенность, что пирог будет доставлен Владимиру Путину как можно быстрее, и пожелал ему приятного аппетита.