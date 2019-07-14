Энергоснабжение в Нью-Йорке, прерванное ранее из-за аварии на электрической подстанции, полностью восстановлено, заявил журналистам глава американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в центре города произошел взрыв трансформатора, после чего тысячи людей лишились электричества.

"Несколько минут назад мне доложили, что все 6 (вышедших из строя - ред.) сетей и энергообеспечение всех 73 тысяч потребителей восстановлены", - сказал Макэвой.

По его словам, предстоит установить причину аварии трансформатора.

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