Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Австралии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 5.39 по времени UTC. Эпицентр располагался около берегов штата Западная Австралия. Очаг залегал на глубине 10 километров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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