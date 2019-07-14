Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который борется за пост премьер-министра страны, 31 октября намерен осуществить Brexit даже без сделки, если Брюссель откажется вносить в нее поправки. Об этом пишет немецкое издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как заявил Джонсон, негативные экономические эффекты от отсутствия сделки можно будет нивелировать при помощи одного из положений Генерального соглашения по таможне и тарифам (ГАТТ). В соответствии с этим положением, Великобритания и ЕС будут осуществлять торговлю по старым правилам до тех пор, пока не заключат новый договор.

Впрочем, отмечает Bild, выяснилось, что конкретной формулировки положения Джонсон не помнит. Политик указал лишь, в каком параграфе соглашения ГАТТ оно находится.

Между тем, из данного параграфа документа следует, что для сохранения старых правил в торговле Великобритании придется получить согласие ЕС. Кроме того, проект будущего торгового договора Лондон должен будет согласовать с Брюсселем.