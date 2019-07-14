Источники в правительстве проинформировали о том, по чьей вине произошла утечка в прессу секретных документов, в которых посол Великобритании в США Ким Дэррок охарактеризовал администрацию американского президента Дональда Трампа как "некомпетентную" и "неумелую". Об этом пишет The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Скотленд-ярд и спецслужбы страны полагают, что в утечке виноват человек, у которого был доступ "к историческим файлам". Версия о том, что произошедшее было результатом хакерской атаки другой страны, была исключена.